Sonbahar ve kış aylarında sürücülerin kabusu haline gelen araç camlarındaki buğulanmaya karşı uzmanlar pratik ve masrafsız bir yöntem öneriyor: Çay poşeti.

YÜKSEK NEM ÇEKME ÖZELLİĞİNE SAHİP

Çay yaprakları yüksek nem çekme özelliğine sahip. Gece araç içine, özellikle ön cam yakınına yerleştirilen birkaç kuru çay poşeti kabindeki fazla nemi emerek sabahları buğu olmadan bir görüş sağlar. Kokuyu engellemek için aromalı çaylar yerine standart siyah çay poşetleri veya alternatif olarak silika jel paketleri tercih edilebilir.

İNGİLTERE'DE 164 BİN LİRA CEZASI VAR

İngiltere gibi ülkelerde buğulu ve görüşü kapalı camla araç kullanmanın cezası 2.500 sterline (yaklaşık 164 bin liraya) kadar ulaşıyor.

TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

Türkiye’de ise doğrudan 'buğulu cam cezası' adı altında özel bir düzenleme bulunmuyor ancak Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesi gereğince, görüşü engelleyen veya sürüş güvenliğini riske atan durumlar ceza konusu.

Görüş açısı tamamen kapalı şekilde trafiğe çıkan sürücülere trafik polisince idari para cezası kesilebilir ve olası bir kazada sürücüye asli kusur verilebilir.