Dünyanın en uzun köprüsü, Çin'de yer alan Danyang-Kunshan Viyadüğü olarak biliniyor. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda da yer alan yapı, 165 kilometrelik uzunluğuyla dikkat çekiyor. Göllerin, kanalların ve tarım arazilerinin üzerinden geçen viyadük, yüksek hızlı tren hattının önemli bir parçasını oluşturuyor. Resmi adı Danyang-Kunshan Viyadüğü olan köprü, adını birbirine bağladığı Danyang ve Kunshan şehirlerinden alıyor. Yangtze Nehri Deltası'nda bulunan yapı, Pekin-Şanghay yüksek hızlı demiryolu hattı üzerinde yer alıyor.

Klasik köprülerden farklı olarak otomobil trafiğine hizmet vermeyen viyadük, yüksek hızlı trenlerin yolcu taşımasını sağlıyor. Geniş göllerin, kanalların ve tarım alanlarının üzerinden uzanan yapı, demiryolu ulaşımında büyük mesafelerin aşılmasına imkan tanıyor.

GÜZERGAHI KISALTIYOR

Viyadüğün büyük bölümü, rayları yerden yüksekte tutan çok sayıda beton ayak üzerine inşa edildi. Bu tasarım sayesinde trenler, çevredeki doğal ve coğrafi engellerden daha az etkilenerek yolculuk yapabiliyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte demiryolu güzergahının önemli ölçüde kısaldığı belirtiliyor. Böylece geniş bir alana yayılan ulaşım hattında hem mesafe hem de yolculuk süresi bakımından avantaj sağlanıyor.

İNŞAATI 4 YIL SÜRDÜ

Thomasnet'te yer alan bilgilere göre, Danyang-Kunshan Viyadüğü'nün inşaat çalışmaları 2006 yılında başladı ve 2010'da tamamlandı. Yaklaşık 8,5 milyar dolara mal olan projede 10 binden fazla kişi görev aldı.

İnşaat sürecinin en zorlu aşamalarından birini, hattın geçtiği bataklık ve yumuşak zeminli bölgeler oluşturdu. Viyadüğün taşıyıcı ayaklarının güvenli biçimde yerleştirilebilmesi için öncelikle sağlam temellerin hazırlanması gerekti.