''Döner kralı" olarak tanınan iş insanı Hakan Demirağ, büyük oğlu Kaan Demirağ'ın ardından bu kez küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi. Ata Demirağ ile gemi broker'ı Rana Akdağ'ın İtalya'nın gözde tatil rotalarından Como Gölü'nde düzenlenen düğünü, ihtişamı ve yaklaşık 165 milyon TL'lik maliyetiyle sosyetenin gündemine oturdu.

COMO GÖLÜ'NDE ÜÇ GÜN SÜREN DÜĞÜN

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Türkiye ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün organizasyonu cuma günü başladı, pazar günü sona erdi. İlk kutlama Como'nun simge otellerinden Villa d'Este'de gerçekleştirilirken, düğün töreni ertesi gün Como Gölü kıyısındaki tarihi Villa Pizzo'da yapıldı.

165 MİLYON TL'LİK DÜĞÜN DİKKAT ÇEKTİ

17. yüzyıldan kalma tarihi yapısıyla bilinen Villa Pizzo'da düzenlenen organizasyonda dekorasyondan yemeklere, eğlenceden havai fişek gösterilerine kadar birçok detay özenle hazırlandı. İddiaya göre Hakan Demirağ, oğlunun düğünü için yaklaşık 3 milyon Euro, yani 165 milyon TL harcadı.

SOSYETENİN DİLİNDE TEK BU DÜĞÜN VAR

Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, Como Gölü'nde gerçekleşen görkemli düğün, yaz sezonunun en çok konuşulan sosyete organizasyonları arasında gösteriliyor. Üç gün süren kutlamalar, lüks detayları ve yüksek bütçesiyle davetlilerin de uzun süre hafızasında yer edecek organizasyonlardan biri oldu.