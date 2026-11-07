Sonbahar mevsiminde düşen hava sıcaklıkları ve artan nem oranı, araç içi camlarda yoğun buğulanmaya yol açarak sürücülerin görüş mesafesini kısıtlıyor. Kabin içindeki sıcak hava ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkının yoğuşmaya neden olması üzerine, sosyal platformlarda sıkça paylaşılan 'cama çiğ patates sürme' yöntemi yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar ve trafik otoriteleri, bu tür pratik yöntemlerin yanlış uygulanması veya yetersiz kalması halinde sürücülerin ciddi trafik cezalarıyla karşılaşabileceğini bildirdi.

GÖRÜŞ NETLİĞİNİ GEÇİCİ OLARAK DÜZELTİYOR

Torpido gözünde taşınan yarım çiğ patatesin cam yüzeyine uygulanması temeline dayanan yöntem, patatesteki nişastanın yüzeyde ince bir tabaka oluşturması prensibiyle çalışıyor. Bu nişasta tabakası, nemin ışığı kıran damlacıklar yerine düz bir film halinde toplanmasını sağlayarak geçici bir görüş netliği sunuyor.

Otomotiv test kuruluşları yöntemin acil durumlarda kısmi bir fayda sağladığını belirtirken, oto cam uzmanları etkinin kısa süreli ve sınırlı olduğuna dikkat çekti. Uygulama sonrasında camın mikrofiber bezle yeterince parlatılmaması durumunda kuruyan nişasta kalıntılarının güneş ışığı veya gece farlarında görüşü bozan parlamalara yol açtığı kaydedildi.

Uzmanlar, güvenli ve kesin çözümün dış hava sirkülasyonu, klima ve ısıtıcının birlikte kullanıldığı araç içi buğu çözme sistemleri olduğunu vurguladı.

ÜLKELERDEKİ YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULANAN PARA CEZALARI

Doğrudan araç camına patates sürülmesini yasaklayan özel bir kanun bulunmamakla birlikte; yöntemin yetersiz kalması sonucu buğulu camla trafiğe çıkılması veya camda görüşü engelleyen lekelerin oluşması pek çok ülkede ağır idari yaptırımlara tabi tutuluyor:

Birleşik Krallık

Karayolları Kanunu'nun 229 numaralı kuralı uyarınca, sürücülerin hareket etmeden önce tüm araç camlarını buğu, kar ve buzdan tamamen temizlemesi zorunlu tutuluyor. Görüş alanının kısıtlı olması halinde sürücülere 1.000 sterline (yaklaşık 66 bin lira) kadar para cezası kesilebiliyor. Durumun sürüş güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilirse bu ceza 2.500 sterline (yaklaşık 167 bin liraya) kadar çıkabiliyor ve sürücü ceza puanı alabiliyor.

Fransa

Karayolu Trafik Kanunu (Madde R316-3), sürücünün ön ve yan görüş açılarının net ve engelsiz olmasını şart koşuyor. Buğulu veya lekeli camla araç kullananlara 68 ila 90 euro (yaklaşık 3700-9000 bin lira) arasında idari para cezası veriliyor ve duruma bağlı olarak ehliyetten 3 ceza puanı düşülebiliyor.

Almanya

Karayolu Trafik Yönetmeliği (StVO) hükümleri doğrultusunda, camların tamamı temizlenmeden yalnızca küçük bir görüş alanı açılarak araç kullanılması yasaklanmış durumda ve ihlallerde para cezası tatbik ediliyor.

Türkiye

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, görüş alanını engelleyen veya kısıtlayan durumlarla trafiğe çıkmak idari para cezası ve ceza puanı yaptırımına tabi tutuluyor.