İtalya'nın Ruspoli Hanedanı'na mensup Prenses Ruspoli, Roma'daki 16'ncı yüzyıldan kalma aile sarayını bakım masraflarını karşılamak amacıyla turistlerin konaklamasına açtı.

Hürriyet'in CNN'den aktardığına göre prenses, tarihi Ruspoli Bonaparte Sarayı'nı eski Sicilya güzeli olan annesi Prenses Maria Pia ile birlikte kiraya veriyor. Her biri yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde dört süitin bulunduğu sarayda, kahvaltı ve uşak hizmeti dahil gecelik konaklama ücretleri 470 dolardan, yaklaşık 23 bin 500 TL'den başlıyor.

Konuklara, ailenin Roma'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan tarihi av köşkünü ziyaret etme imkânı da sunuluyor. Köşk, butik otele dönüştürülmüş durumda.

“ZAMAN DEĞİŞTİ”

İtalya'da 1946 yılında cumhuriyete geçilmesiyle soyluluk unvanları resmî statüsünü kaybetti. Aristokrat ailelerin tarihi mülklerini korumasının ise giderek daha maliyetli hale geldiği belirtiliyor.

Prenses Giacinta, değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla bu yapıları turizme kazandırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Zaman değişti. Biz kendimizi yalnızca bu yapıların koruyucuları olarak görüyoruz. Ailem, bize miras kalan bütün bu güzellikleri herkesle paylaşmak istiyor”