Isparta’nın Atabey ilçesinde AKP’den aday olup 15 yıl belediye başkanlığı yapan Tevfik Atasoy hakkında İçişleri Bakanlığı’na yapılan şikayet üzerine rapor düzenlendi. Müfettişler, üç ayrı kalemde toplam 17 milyon 595 bin TL kamu zararı tespit etti.

DİŞ TEDAVİSİNİ ÖDETTİ

Bu zararın Atasoy ile görevli belediye yöneticilerinden tahsil edilmesi istendi. Tevfik Atasoy, belediye şirketi Ertokuş İnşaat’ın banka hesabına 241 bin 333 TL, Atabey Belediyesi’ne ait hesaba da 268 bin 745 TL para yatırdı. Raporda belirtilen 17 milyon 595 bin TL kamu zararının sadece 509 bin TL’si geri alınmış oldu.

Skandal, 22 Ocak 2024 tarihli SÖZCÜ’de “Başkan yedi, içti, gezdi, faturaları belediyeye kesti” manşetiyle ortaya çıktı.

Son seçimlerde aday gösterilmeyen Tevfik Atasoy, başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde 96 bin liraya diş implantş yaptırdı, faturayı belediyeye ödetti. Atasoy bu harcamayı skandal sözlerle savundu: “Arabayla inşaata giderken kaza yaptım, dişlerimin hepsi kırıldı. Bunları yaptırdım, kanuni hakkım olduğu halde sonradan parayı iade ettim. Kaza sonrasında tedavi harcamasını benim mi karşılamam lazım? Dişlerim kırılınca 8 ay dişsiz kaldım.”

Tevfik Atasoy ayrıca ilçede esnaflık yapan 14 kişiye ait özel dükkanın çatısını belediyeye ücretsiz onartıp, 185 bin 290 TL zarara neden oldu.