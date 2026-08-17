17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli deprem, saat 03.02'de meydana geldi ve yaklaşık 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden oldu. Resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Aradan geçen yıllara rağmen 17 Ağustos 1999 depremi, Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremde yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı, on binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

17 Ağustos 1999 depremi ne zaman oldu, saat kaçta meydana geldi?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, saat 03.02'de meydana geldi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, Marmara Bölgesi'nin geniş bir bölümünde hissedildi.

7,4 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Kocaeli'nin yanı sıra Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma yol açan deprem, bölgedeki binlerce yapının yıkılmasına veya ağır hasar görmesine neden oldu.

17 Ağustos depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, 17 Ağustos 1999 depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Deprem nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı. 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkılırken, 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremden yaklaşık 16 milyon kişi farklı düzeylerde etkilendi.

17 Ağustos depreminde İstanbul'da kaç kişi öldü?

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul'da 454 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli, Yalova ve Düzce'den İstanbul'daki hastanelere getirilen ve burada yaşamını yitiren yaralılar da dahil edildiğinde kentteki can kaybı 981'e yükseldi.

Depremde İstanbul'da 1880 kişi yaralandı. Kent genelinde yaklaşık 41 bin konut ve iş yerinde hasar meydana geldi. Bunların 18 bin 162'si orta ve ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da en çok hangi ilçe zarar gördü?

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul'da en fazla can ve mal kaybının yaşandığı ilçe Avcılar oldu.

Avcılar'da 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. İlçede 1823 konut ve 326 iş yeri yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Ayrıca 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde ise hafif hasar meydana geldi.

17 Ağustos depreminde İstanbul'da kaç bina hasar gördü?

Deprem İstanbul'daki kamu binaları ve okullarda da ciddi hasara yol açtı. Kentteki 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bu okulların 118'i orta, 13'ü ise ağır hasarlı olarak belirlendi.

İstanbul'da yaklaşık 10 bin kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta ve 37'sinde ağır hasar tespit edildi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi neden önemli?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, yol açtığı can kaybı ve yıkım nedeniyle Türkiye'nin deprem tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Arama kurtarma ekiplerinin günler boyunca sürdürdüğü çalışmalar ve enkazlardan çıkarılan binlerce kişi, depremin ardından yaşananları hafızalara kazıdı.

Depremin 27. yılında 17 Ağustos tarihi yeniden gündeme gelirken, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski ve yapıların depreme dayanıklılığı da tartışılmaya devam ediyor.