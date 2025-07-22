Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden olan ve Suriye’de YPG-SDG bünyesinde silahlı faaliyetlerde bulunan Bahoz kod adlı Avni Atsak’ın geçen yıl Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde öldürüldüğü ortaya çıktı.
PKK’nın ölümünü 1 yıl boyunca gizlediği terörist, kapatılan HADEP’in gençlik kolları sözcülüğünü yürütüyordu.
Atsak, 17 askerimizin şehit edildiği Hakkari’deki Aktütün Hudut Karakolu baskınında saldırı grubu içinde yer almaktan aranıyordu. Terörist Atsak’ın, PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin de sözde askeri meclis üyesi olduğu belirlendi.