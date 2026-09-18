Yaklaşık 35 milyar dolarlık bütçeyle yürütülen proje, tamamlandığında yıllık 260 milyon yolcu ve 12 milyon ton kargo kapasitesine ulaşarak dünyanın en büyüğü olacak. 70 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak dev komplekste 5 bağımsız pist, 2 dev yolcu terminali ve 430'u aşkın uçak park pozisyonu yer alacak.

45 MİLYON METREKÜP TOPRAK TAHLİYE EDİLDİ

İnşaat sahasında çalışmalar hız kesmeden sürerken, binaların temelleri için şimdiden 17 binden fazla beton kazık çakıldı ve 45 milyon metreküpten fazla toprak tahliye edildi. Şantiyede halen 9 bin kişi görev yaparken, yapımın en yoğun döneminde bu sayının 120 bine kadar çıkması bekleniyor. Modüler bir yaklaşımla tasarlanan havalimanında yolcu akışını kolaylaştırmak adına her biri yılda 32 milyon kişiye hizmet verecek 8 ana merkez kurulacak.

2030'LARDA FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Havalimanının yılda 150 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan ilk büyük aşamasının 2030'lu yılların başında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Bu açılışla birlikte, mevcut Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki (DXB) uçuş operasyonları da kademeli olarak yeni merkeze kaydırılacak.

Proje sadece bir havalimanı inşaatıyla sınırlı kalmayıp etrafında 1 milyondan fazla insanın yaşayacağı yepyenibir şehir alanı da oluşturuyor. Biyometrik geçiş sistemleri, insansız iç hat trenleri ve otomatik bagaj ağlarıyla donatılacak tesis, yolcuların sıra beklemeden seyahat edebileceği yeni nesil bir havacılık deneyimi vaat ediyor.