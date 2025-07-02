İstanbul’un en gözde semtlerinden Beşiktaş’ta 2026 yılı arsa rayiç bedelleri, 23 Haziran 2025 tarihinde muhtarlık tarafından ilan edildi. Buna ilişkin bildiriler muhtarlıklarda askıya asıldı. 23 Temmuz’a kadar askıda kalacak yeni rayiç bedellerle birlikte, şu anda yılda 17 bin TL olan İstanbul Ulus’taki bir dairenin emlak vergisinin 100 bin TL bandına ulaşacak.

SON TARİH 23 TEMMUZ

Nispetiye’de bulunan site yönetimleri sakinlerine birer bilgilendirme notu göndererek gelişmeleri aktardı. Gönderilen notta, daire sahiplerine dava açmaları tavsiyesinde bulunuldu ve site yönetiminin dava açamadığı hatırlatıldı. Emlak vergisi artışına karşı bireysel olarak vergi mahkemesine dava açmak isteyen vatandaşların, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar harekete geçmesi gerekiyor. Uzmanlar, kat maliklerinin rayiç bedel ilanlarını detaylıca incelemelerini tavsiye ediyor.

‘Bu kadar artış bizi şaşırttı’

İstanbul Ulus Nispetiye Mahalle Muhtarı Hatice Ayşe Şirinler, mahallesinde büyük sıkıntı yaşandığını söyledi. Yaşanan vergi artışının dört yılda bir kere olduğunu hatırlatan Şirinler, bunu bütün belediyelerin yaptığını hatırlattı.

Muhtar Şirinler, “Artış olmasını bekliyorduk ama bu kabul edilebilir bir artış değil. Her hak sahibi tek tek dava açıp belirlenen bedele itiraz edebilir. Hak sahiplerine ayda neredeyse 10 bin liralık bir fatura çıkacak.” ifadelerini kullandı.