Oregon'un güneydoğusunda bulunan Aurora sahasında 8,2 kilometrelik elmas sondajı planlanıyor. Çalışmalarla yatağın büyüklüğü ve yapısının daha ayrıntılı belirlenmesi, madencilik için gerekli teknik verilerin toplanması ve projenin bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor.

47 NOKTADA SONDAJ YAPILACAK

Sondaj programı, Eagle Nuclear Energy'nin danışmanları BBA USA tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından hazırlandı. Çalışmalar yalnızca yeni uranyum kaynaklarının belirlenmesine odaklanmayacak. Cevher sınıflandırması, metalürji, kaya mekaniği, jeoteknik koşullar ve yeraltı suyu gibi madencilik faaliyetleri açısından kritik başlıklarda da veri toplanacak.

Sondaj çalışmaları için Nevada merkezli Harris Exploration Drilling & Associates ile anlaşma yapıldı. Program kapsamında iki ila üç paletli sondaj makinesinin kullanılması ve çalışmaların yaklaşık üç ila dört ay sürmesi öngörülüyor. Proje için ABD Arazi Yönetimi Bürosu ile Oregon Jeoloji ve Mineral Endüstrileri Departmanı nezdinde izin süreçleri de yürütülüyor.

SAHADA BİNLERCE TON URANYUM KAYNAĞI BULUNUYOR

Aurora sahasında mevcut verilere göre yaklaşık 14 bin 855 ton belirlenmiş, ayrıca 2 bin 259 ton tahmini uranyum kaynağı bulunuyor. Eagle Nuclear Energy, Aurora'nın yanında bulunan Cordex yatağının da gelecekte toplam kaynak miktarını artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Şirketin amacı, yeni sondajlardan elde edilecek sonuçları kullanarak Aurora'yı madencilik öncesindeki kritik aşamalardan biri olan ön fizibilite çalışmasına taşımak. Ön fizibilite raporunun 2027'nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışma, yatağın teknik ve ekonomik açıdan işletilebilir olup olmadığının daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine temel oluşturacak.

Aurora projesi, ABD'nin nükleer enerji sektöründe yerli uranyum kaynaklarını geliştirme arayışının hızlandığı bir dönemde ilerliyor. Projenin üretime geçip geçmeyeceği ise sondaj sonuçları, fizibilite çalışmaları ve devam eden izin süreçlerinin ardından netleşecek.