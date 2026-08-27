Turuncu alarmın devam ettiği bölgelerde özellikle yüzme ve diğer su aktiviteleri konusunda uyarı yapıldı. Yetkililer, siyanobakterilerin yoğunlaştığı sularla doğrudan temastan kaçınılmasını, çocukların ve evcil hayvanların da bu alanlardan uzak tutulmasını tavsiye etti.

SULARIN RENGİNİ YEŞİLE ÇEVİRİYOR

Siyanobakteriler, tatlı ve tuzlu sularda doğal olarak bulunabilen mikroskobik organizmalar. Uygun koşullar oluştuğunda hızla çoğalabilen bu organizmalar, suyun yüzeyinde yeşil tabakalar, lekeler ve yoğun kümeler meydana getirebiliyor.

Özellikle sıcaklıkların yükselmesi, suyun durgunlaşması ve azot ile fosfor gibi besin maddelerinin artması çoğalmayı hızlandırabiliyor. Bu durum yalnızca suyun görünümünü değiştirmekle kalmıyor, bazı siyanobakteri türlerinin ürettiği toksinler nedeniyle sağlık açısından da risk oluşturabiliyor.

Kirlenmiş suyla temas eden kişilerde ciltte kaşıntı ve tahriş, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yoğun miktarda toksine maruz kalınması halinde karaciğer, böbrek, sinir ve solunum sistemi üzerinde daha ciddi etkiler görülebiliyor.

Yetkililer bu nedenle turuncu alarm verilen noktalarda suya girilmemesini, suyun içilmemesini ve bu sulardan elde edilen balık gibi gıdaların tüketilmemesini tavsiye ediyor. Çocukların ve evcil hayvanların da sudan uzak tutulması, özellikle köpeklerin bu sulardan içmesine izin verilmemesi isteniyor.

17 BÖLGEDE TURUNCU ALARM

Turuncu alarmın sürdüğü yerler arasında Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen ve 25 de Mayo bulunuyor.

Yetkililerin kullandığı uyarı sisteminde turuncu seviye, sularda siyanobakteri varlığının arttığını ve sağlık açısından orta düzeyde risk bulunduğunu gösteriyor. Son açıklamaya göre kırmızı alarm seviyesinde bulunan bir alan ise yok.

51 BELEDİYE TAKİP EDİLİYOR

Buenos Aires yönetimi, siyanobakteri yoğunluğunu “Cianosemáforo” adı verilen erken uyarı sistemiyle izliyor. Sisteme 51 belediye dahil edilirken, sahadan elde edilen bilgiler uydu görüntüleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Yetkililer, suyun yüzeyinde yoğun yeşil tabaka veya olağan dışı renk değişimi görüldüğünde suya girilmemesini ve suyun içilmemesini istiyor. Evcil hayvanların da bu sulardan içmesine veya yüzmesine izin verilmemesi gerektiği belirtiliyor.