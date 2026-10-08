Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda fon soruşturmasıyla ilgili son durumu paylaştı. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcı bugün ilk ödemelerini almaya başlıyor.

Edinilen bilgilere göre söz konusu fonlar A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy şirketlerine ait.

Ödemeler Hazine'den değil, fonların kendi varlıklarından ve fonlar için açılan hesaplara yatırılan tutarlardan yapılıyor. Yılmaz, dağıtımın genel ilke olarak yatırımcıların fondaki payı oranında gerçekleşeceğini belirtti. Bu kapsamda 17 Eylül'de işleme kapattığı 131 fondan 125'inin tasfiyesi Ziraat Bankası'na verildi. Pusula, Atlas, Hedef, A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarının bu kapsamda olduğu bildiriliyor.

"SİSTEMİK RİSK BULUNMUYOR"

Yılmaz, 5 Ekim itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değerinin hane halkı finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 2,4'üne karşılık geldiğini söyledi. Tasfiye altındaki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Sorunun sınırlı bir alanda yaşandığını savunan Yılmaz, finans piyasasında sistemik risk bulunmadığını ifade etti. Özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak; Yılmaz'a göre haksız kazanç sağlayanlar yasal olarak hesap verecek.

Tasfiye altındaki toplam 131 fonda tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı. Ziraat Bankası'nın sorumluluğundaki fonlarda 151 bin 247 yatırımcı var. Tera Portföy'e ait 6 fonun tasfiyesini ise İş Bankası yürütüyor. Yılmaz'ın açıkladığı bilgiye göre bu fonlarda 388 bin 718 yatırımcı bulunuyor. Banka bazında verilen iki rakamın toplamı 455 bin 758'i aşıyor; açıklamada bu farkın nedeni ayrıca belirtilmedi. Kesin dağılımın SPK ve ilgili kurumların ilerleyen duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.

Olağanüstü tasfiye için hazırlanan taslak kanun teklifi yasalaşırsa, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılması öngörülüyor. Ara ödeme tutarları, MKK'nın hesapladığı net yatırım tutarına ve Takasbank'tan alınacak fiyat bilgisine göre belirlenecek; ayrıntıları SPK netleştirecek. Atlas'ın 16 fonundaki 56 bin 614 yatırımcının ödemeleri ise gerekli teminatların alınmasına bağlı. 49 özel fondaki 2 bin 98 kişinin sorunu da kendi süreçleri içinde çözülecek. Nihai tasfiyenin 5-6 ay sürmesi hedefleniyor.

Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın aktardığına göre 220 kişi hakkında işlem yapıldı, 85 kişi tutuklu, 81 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Suç duyurusu yapılan isimler arasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor. 67 kişi ve şirketin varlığına el konuldu. Bu varlıkların da ilerleyen dönemde yatırımcılara yapılacak ödemelerin finansmanında kullanılması planlanıyor. Ödeme sürecinin sonraki adımları ise SPK ve bankaların duyurularıyla belli olacak.