Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaleti, 18-31 Mayıs tarihleri arasında dev bir askeri konsorsiyuma ev sahipliği yapacak. İlk kez bu kadar çok "dost komşu" ülkeyi bir araya getiren tatbikat, bölgedeki dengeleri değiştirmeye aday.

Bangladeş neden yok?

Tatbikatın en dikkat çekici noktası, Hindistan'ın en yakın komşularından biri olan Bangladeş'in listede yer almaması. Sınıra bu kadar yakın bir bölgede yapılan tatbikata Bangladeş'in katılmaması, güvenlik analistleri tarafından "stratejik bir mesaj" olarak yorumlanıyor.

Katılan 11 ülkenin listesi

Güney Asya ve Hint Okyanusu'ndan geniş bir katılım var:

Komşular: Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldivler, Myanmar.

Güneydoğu Asya: Malezya, Vietnam, Laos, Filipinler, Kamboçya.

Stratejik Nokta: Seyşeller.

Hindistan Ordusu (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Pragati" tatbikatının iki ana omurgası bulunuyor:

Terörle Mücadele: Bölgesel tehditlere karşı ortak savunma hattı.

İsyanla Mücadele: Operasyonel kapasiteyi ve savunma diplomasisini geliştirmek.