Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından DOA sisteminin 17 günlük verilerini açıkladı.

Kurum, "Türkiye’nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz’dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA’ya kaydoldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplanırken, en çok ambalaj toplanan iller, 2 milyon 760 bin 802 ile İstanbul, 1 milyon 332 bin 752 ile Denizli, 1 milyon 260 bin 888 ile Sakarya, 1 milyon 225 bin 795 ile Ankara, 1 milyon 200 bin 501 ile Bursa oldu.

PİLOT İL SAKARYA 100 MİLYONA YAKLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlara iade ettikleri DOA logolu alüminyum, pet ve cam içecek ambalajı başına 1 TL ödeniyor. 2025 Şubat ayında pilot il olarak DOA sisteminin hayata geçirildiği Sakarya’da sistemin devreye alındığı günden bugüne kadar toplanan ambalaj sayısı 92 milyon 538 bin 888’e yükseldi.