Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin son hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre birçok bölgede sağanak yağış görülecek. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı illerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege Bölgesi'nin Denizli dışında kalan kesimleri, Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde de yağmur ve sağanak görülecek. Çanakkale'nin doğu kesimlerinde de yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilecek.

İSTANBUL DAHİL 7 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetini artırması bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın hızını artırması bekleniyor.

Söz konusu bölgelerde güney yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Yetkililer, fırtınayla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

SICAKLIKLAR KUZEYDE YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle bu saatlerde trafikte görüş mesafesinin düşebileceği belirtiliyor.