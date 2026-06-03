Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 261'i tutuklandı, 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadiyle, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.