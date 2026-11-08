İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 35 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Operasyonda yakalanan 36 kişiden 28'i tutuklanırken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da bu soruşturma kapsamında tutuklama kararı çıktı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahis faaliyetlerini deşifre etmek için başlattığı çalışma kapsamında, suç örgütü kurma, örgüte üye olma ve yasa dışı bahis suçlarından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Kasım'da İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalandı, 7 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 9 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı. Bu kişilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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