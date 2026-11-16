Küresel komplo teorilerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya platformlarında, 17 Kasım Salı günü tüm dünyayı etkileyecek devasa bir elektrik ve internet kesintisi yaşanacağına dair iddialar hızla yayılıyor. Ancak paniğin dozunu artıran bu söylentilerin ardında yatan asıl neden, ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) yapacağı tamamen planlı bir acil durum uyarı testi. Gerçekleri aramak yerine sosyal medyadaki sansasyonel videolara inanan birçok kişi, şimdiden haftalarca yetecek erzak depolama telaşına düşmüş durumda.

SİBER SALDIRI VE KARANLIK SENARYOLARI NEREDEN ÇIKTI?

Son dönemde havacılık sektöründe yaşanan aksaklıklar ve Microsoft sistemlerindeki küresel çaplı kesintiler, toplumdaki teknolojik kaygıları en üst seviyeye taşıdı. TikTok, Facebook ve Instagram'da viral olan videolarda, 17 Kasım'daki testin aslında yaklaşan büyük bir siber saldırının veya küresel bir dijital çöküşün habercisi olduğu öne sürüldü. Hatta bazı kullanıcılar, The Simpsons dizisinin 2023 yılında yayınlanan bir bölümünde "17 Kasım'da yaşanacak karanlık gün" sahnelerini bu felaket senaryosuna kanıt olarak gösterdi.

Yaşanan bu bilgi kirliliği, 2000 yılına girerken bilgisayar sistemlerinin çökeceğine dair ortaya atılan Y2K (Milenyum Bug) histerisini akıllara getiriyor.

UZMANLAR UYARIYOR: KAYNAĞI MIUTLAKA DOĞRULAYIN

Eski bir federal kolluk yetkilisi ve Kronus Intelligence güvenlik uzmanı Richard Mariano, yayılan bu asılsız korku iklimine karşı net bir uyarıda bulunuyor. Sosyal medyanın doğruluk payı olmayan bilgileri hızla dolaşıma soktuğunu belirten Mariano, "Gereksiz yere büyük bir panik yaratılıyor. İnsanlar gerçeği araştırmak yerine korkuyu paylaşmayı seçiyor. Komplo teorisi barındıran bu tarz içeriklerle karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey, o bilginin kaynağını defalarca sorgulamaktır" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, bilgisayar korsanlarının mevcut panik havasından faydalanmak istememesi halinde, 17 Kasım'ın herhangi bir günden daha tehlikeli olmadığını vurguluyor.

PEKİ 17 KASIM'DA ASLINDA NE OLACAK?

Tüm bu felaket senaryolarının merkezinde yer alan 17 Kasım tarihinde, ABD'de yasalar gereği düzenli olarak yapılan Acil Durum Uyarı Sistemi (EAS) testi gerçekleştirilecek. Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 14.20'de yapılacak olan bu test, yaklaşık bir dakika sürecek.

FEMA'nın açıklamasına göre, bu kez cep telefonlarına herhangi bir bildirim gitmeyecek. Test, yalnızca televizyon ve radyo yayınları üzerinden işitme engelliler için erişilebilirliği de destekleyen standart uyarı tonlarıyla yapılacak. Halka yönelik herhangi bir eylem çağrısı içermeyen bu rutin testin amacı, olası bir gerçek kriz anından önce sistemdeki teknik eksiklikleri tespit edebilmek. Testin 17 Kasım'da yapılamaması durumunda ise yedek tarih olarak 3 Aralık belirlenmiş durumda.

PENTAGON VE AVRUPA'NIN HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRILARI TESADÜF MÜ?

Söylentilerin küresel çapta bu kadar hızlı karşılık bulmasının bir diğer nedeni ise hükümetlerin son dönemdeki uyarılarının zamanlaması oldu. Pentagon'un askeri üsler için yayımladığı 90 günlük stok öngören "Amerika Kalesi" bildirisi ve İngiltere'nin vatandaşlarına en az üç günlük temel ihtiyaç malzemesi depolamayı tavsiye ettiği "Hazır Ol" kampanyası, komplo teorisyenleri tarafından yaklaşan felaketin kanıtı olarak sunuldu.

SpecterOps küresel hizmetler başkanı Robby Winchester, nükleer tehditlerden yerel krizlere kadar pek çok olayda kullanılan acil durum sistemlerinin test edilmesinin bile insanları doğal olarak tedirgin ettiğini belirtiyor. Winchester'a göre siber saldırganlar, başarılı operasyonlar yürütebilmek için bu tür resmi testleri ve güncel olayları kullanmaya oldukça yatkın.

GERÇEKÇİ BİR AFET HAZIRLIĞI NASIL OLMALI?

17 Kasım komplo teorileri asılsız olsa da, uzmanlar olası doğal afetlere, hava olaylarına veya bölgesel altyapı sorunlarına karşı temel bir hazırlık yapmanın hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir. Risky Business baş danışmanı Philip Farina, komplo teorilerinde bahsedildiği gibi 90 günlük devasa stoklar yapmak yerine, her ailenin kendi kendine yetebilecek temel bir acil durum kitine sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Ready.gov standartlarına göre oluşturulması tavsiye edilen temel acil durum çantasında şu malzemeler yer almalı:

Kişi başı günlük yaklaşık 4 litre su

Birkaç gün yetecek, bozulmayan gıda ürünleri

Resmi uyarıları takip edebilmek için pilli veya kurmalı radyo

El feneri ve yedek piller

Kapsamlı bir ilk yardım çantası

Yedek bataryalı veya tam şarjlı bir cep telefonu

İhtiyaca göre; nakit para, evcil hayvan malzemeleri, yangın söndürücü ve uyku tulumu