Ay Kova burcunda devam ediyor hareketine, Mars ve Jüpiter ile karşıt açıda, bazı konularda denge kurmak, sınırları korumak zor olabilir. Sosyalleşmek ve güvendiğiniz insanlarla bir arada olmak için uygun bir gün.

Koç

Aşk hayatın, yaratıcılığın ve hobilerinle ilgili konularda büyük bir tutku ve hareketlilik var. Sosyal çevren ve arkadaş gruplarınla kendi keyif aldığın alanlar arasında denge kurman gerekebilir. Harcamalarda ve duygusal tepkilerde abartıya kaçmamaya özen göster.

Boğa

Ev, aile ve yaşam alanınla ilgili konular büyürken, kariyer hedeflerin ve toplumsal duruşun arasında bir gerilim hissedebilirsin. Evdeki hareketlilik veya aile içi kararlar iş hayatındaki planlarını zorlayabilir; sakin ve yapıcı kalmak en iyisi.

İkizler

Zihnin son derece aktif; yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler ve iletişim trafiğin hızlanıyor. Fikirlerini büyük bir heyecan ve özgüvenle savunurken, uzak hedeflerin veya eğitim planlarınla günlük koşturmacan arasında sıkışabilirsin.

Yengeç

Maddi konular, kazançlar ve sahip olduğun değerler alanında cesur ve büyük adımlar atmak isteyebilirsin. Ancak ortaklaşa gelirler, borçlar veya ödemelerle ilgili dengeleri gözetmen gerekiyor; finansal konularda aşırı iyimserlikten kaçın.

Aslan

Mars ve Jüpiter burcunda buluşurken enerjin, özgüvenin ve görünürlüğün zirveye çıkıyor! Ancak Kova burcundaki Ay, ikili ilişkiler ve ortaklıklarda karşı tarafın ihtiyaçlarını da görmen gerektiğini hatırlatıyor. Kendi isteklerinle partnerinin beklentileri arasında orta yolu bulmalısın.

Başak

İç dünyan, bilinçaltın ve arka planda yürüttüğün işlerde yoğun bir enerji birikimi var. Günlük rutinlerin, çalışma ortamın ve sağlığınla ilgili konular seni biraz yavaşlatabilir. Kendini aşırı yormadan, içsel motivasyonunu doğru yönetmeye çalış.

Terazi

Sosyal çevreler, arkadaş grupları ve geleceğe yönelik ideallerin büyük bir hızla büyüyor. Aşk hayatın, yaratıcı projelerin veya çocuklarla ilgili gündemlerinle sosyal hayatın arasında kalabilirsin; her yere yetişmeye çalışırken kendi keyfinden ödün verme.

Akrep

Kariyerin, hedeflerin ve toplumsal statünle ilgili büyük fırsatlar ve güçlü bir mücadele enerjisi devrede. İş hayatındaki bu yoğun hırs ve büyüme isteği, ev ve aile içindeki sorumluluklarınla çatışabilir; iki alan arasındaki dengeyi iyi kurmalısın.

Yay

Uzaklar, eğitim, seyahatler, hukuki konular veya hayata bakış açınla ilgili büyük bir genişleme ve cesaret enerjisi altındasın. Yakın çevrenin talepleri ve günlük iletişim trafiği planlarını biraz zorlasa da büyük resme odaklanmak sana kazandıracak.

Oğlak

Ortaklaşa finansal kaynaklar, krediler, miras veya derin duygusal paylaşımlar alanında güçlü bir hareketlilik var. Kendi maddi güvenliğin ve harcamalarınla ortak gelirler arasındaki dengeyi koruman gerekiyor; riskli adımlardan uzak dur.

Kova

Ay burcunda ilerlerken duygusal hassasiyetin ve bireysel farkındalığın çok yüksek. Karşıt burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu, ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında büyük beklentileri ve zaman zaman ego çatışmalarını gündeme getirebilir; sakinliğini koru.

Balık

Günlük rutinlerin, çalışma ortamın ve sağlıkla ilgili konularında yoğun bir tempo ve büyüme enerjisi var. İç dünyana çekilme, dinlenme ihtiyacınla dış dünyanın senden beklediği yüksek performans arasında kalabilirsin; enerjini dengeli kullan.