Dünya genelinde 17 Kasım'da elektrik kesintisi yaşanacağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, tartışmaların merkezinde Sivil Savunma Kurumunun yayımladığı 72 saatlik acil durum çantası listesi yer aldı.

Yetkililer, herhangi bir olağanüstü durum uyarısı yapılmadığını açıklarken, söz konusu tarihin ABD'de gerçekleştirilecek bir acil durum iletişim testiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Brezilya Ulusal Sivil Savunma Kurumu, 6 Kasım 2026'da olası afetlere karşı vatandaşların ilk 72 saati kendi imkanlarıyla geçirebilmesi için bir acil durum hazırlık listesi yayımladı. Paylaşımın sosyal medyada hızla yayılması, yaklaşan büyük bir felaket veya dünya çapında elektrik kesintisi yaşanacağı yönündeki söylentileri beraberinde getirdi.

72 SAATLİK ACİL DURUM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Sivil Savunma Kurumunun listesinde özellikle su ve uzun süre bozulmadan saklanabilen gıdalar öne çıktı. Tavsiyeye göre kişi başına günlük 2 litre su bulundurulması gerekiyor. Buna göre üç günlük ihtiyaç için kişi başına 6 litre, dört kişilik bir aile için ise toplam 24 litre su yeterli görülüyor.

Gıda listesinde kuru meyveler, tahıl barları, bisküviler ve konserveler yer alıyor. Bunların yanı sıra yedek kıyafetler, plastik poşetler, bebek ve çocukların ihtiyaç duyduğu ürünlerin de hazır bulundurulması öneriliyor. Çantadaki malzemelerin son kullanma tarihlerinin ise altı ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor.

17 KASIM İDDİASININ ARKASINDAN ABD'DEKİ TEST ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan videolarda, 17 Kasım'da saat 21.07'de dünya genelinde elektriklerin kesileceği ve yaklaşık 8 milyar insanın karanlıkta kalacağı öne sürüldü. Bu iddiayı doğrulayan herhangi bir resmî açıklama veya bilimsel veri bulunmuyor.

Söylentilerin merkezindeki 17 Kasım tarihi ise ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) 16 Eylül 2026'da duyurduğu bir teste dayanıyor. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), bu tarihte ülke genelindeki radyo ve televizyon acil durum uyarı sistemini test edecek.

ABD'nin doğu kıyısı saatine göre 14.20'de yapılması planlanan testte vatandaşlara gönderilecek mesajın sonunda, "Bu yalnızca bir testtir. Halkın herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir" ifadesi yer alıyor. Testin ertelenmesi durumunda alternatif tarih olarak 3 Aralık belirlendi.

GERÇEK TEHLİKEDE MESAJ GÖNDERİLİYOR

Brezilya'da gerçek bir tehlike durumunda vatandaşlara SMS, WhatsApp ve doğrudan cep telefonlarına gönderilen acil durum bildirimleri üzerinden ulaşılabiliyor.

Bazı sistemler ciddi risklerde herhangi bir kayıt gerektirmeden telefon ekranlarına uyarı gönderiyor. 4G veya 5G bağlantısı bulunan, 2020 ve sonrasında üretilmiş cihazlarda çalışan sistem ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Yetkililer, dünya çapında elektrik kesintisi iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, 72 saatlik acil durum hazırlığının sel, fırtına ve kısa süreli elektrik kesintileri gibi olası afetlere karşı alınan genel bir önlem olduğunu hatırlattı.