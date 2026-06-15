ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden bilim insanları, istiridye kabuklarının iç tabakasındaki sedef yapısını modelleyerek çimentoyu 17 kat daha dayanıklı hale getirmeyi başardı. Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan bu keşif, inşaat sektöründe kullanılan geleneksel malzemelerin kırılganlığını ortadan kaldırarak çok daha güvenli ve uzun ömürlü yapıların inşa edilmesinin önünü açıyor.

DOĞAL SEDEF YAPISI ÖRNEK ALINDI

Araştırma ekibi, doğada "inci sedefi" olarak bilinen ve kalsiyum karbonat içeren mikroskobik altıgen tabletlerin organik bir biyopolimerle bir arada tutulduğu esnek yapıyı temel aldı. Bu biyolojik mekanizmayı insan yapımı malzemelere uyarlamak isteyen mühendisler, çimento tabakaları ile ince polimer katmanlarını üst üste dizerek alternatif kiriş modelleri üretti. Yapılan laboratuvar testlerinde, çimentonun tamamen kesilerek tıpkı istiridye kabuğundaki gibi altıgen plakalar halinde şekillendirildiği model en yüksek mukavemet performansını verdi.

ÇATLAMA DİRENCİ VE ESNEKLİK REKOR DÜZEYDE ARTTI

Geliştirilen bu altıgen plakalı çok katmanlı yapı, standart döküm çimentoya kıyasla ana gücünden hiçbir şey kaybetmeden 17 kat daha fazla çatlama direnci ve 19 kat daha fazla esneklik sergiledi. Çalışmanın yazarlarından Shashank Gupta ve Reza Moini, amaçlarının doğayı basitçe taklit etmek değil, altıgen tabletlerin nano düzeydeki kayma prensibini mühendisliğe entegre ederek kırılgan malzemeleri tasarımla güçlendirmek olduğunu belirtti.

Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 8'ine neden olan çimento üretiminin bu yöntemle çevresel olarak da optimize edilmesi hedefleniyor. Yeni tekniğin inşaat sektöründe ticari olarak kullanılabilmesi için mimari geliştirme süreçleri devam ediyor.