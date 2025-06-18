Genç yaşında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Lamine Yamal, geçen aylarda Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı Benfica maçında adeta şov yapan Yamal, turnuva tarihinde bir maçta hem gol atan, hem de asist yapan en genç futbolcu olmuştu.
Özel hayatını ise gizlemeyen Lamine Yamal'ı en son Euro 2024 finaline beraber katıldığı sevgilisiyle görmüştük. Ancak Yamal aldatılmıştı.
17 yaşındaki oyuncu bu sefer yeni sevgilisiyle gündeme geldi.
Lamine Yamal'ın 29 yaşındaki Fati Vazquez'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, birlikte gittikleri tatilden ayrı ayrı fotoğraflar paylaşınca aynı yerde oldukları anlaşıldı.