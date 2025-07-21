İZSU tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat alanında gerçekleştirilecek altyapı bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici su kesintisinin zorunlu hale geldiği belirtildi.
Açıklamada, 22 Temmuz Salı günü saat 09.00’da başlayacak kesintinin, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00’a kadar süreceği ve toplamda 24 saat süreceği vurgulandı.
İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER
Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralandı:
Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı.
İZSU, vatandaşların gerekli önlemleri önceden alması çağrısında bulundu. Kesintinin ardından suyun ilk saatlerde bulanık akabileceği ve bu durumun kısa sürede normale döneceği bildirildi.
Yetkililer ayrıca, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda kesintinin belirtilen süreden önce sona erebileceğini de belirtti.