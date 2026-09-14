İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

BAHİS GELİRLERİNİ SİSTEME SOKTULAR

Operasyon kapsamında 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli yöntemler kullanarak finansal sisteme soktukları tespit edildi.

MÜCADELE SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması amacıyla siber suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan Jandarma personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarını, MASAK'ı, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyona katkı sağlayanları tebrik etti.