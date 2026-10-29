Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası emekli aylıklarına yönelik verdiği iyileştirme mesajı, Ankara kulislerini ve ekonomi yönetimini hareketlendirdi.

Yıl sonuna kadar Meclis’e sunulması beklenen düzenlemede refah payı oranları, kök maaşa kademeli seyyanen artış ve sosyal destek paketleri öne çıkıyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin alım gücünü artıracak mali adımların sinyalini vererek şunları kaydetti:

-İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.

-Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, emeklilere yönelik hazırlıkların detaylarını aktarırken ocak ayında refah payı artışının da gündemde olduğunu belirtti.

Yıl sonuna kadar devreye alınması beklenen yasal düzenlemenin yalnızca ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor.

Düzenlemenin, emeklilerin gelirini artırmaya yönelik daha kapsamlı adımlar içerebileceği değerlendiriliyor.

EMEKLİYE 10-20 PUAN REFAH PAYI İDDİASI

Emeklilerin ocak ayında alacağı zammın yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olması bekleniyor. Bu artışa ek olarak 10 ila 20 puan arasında refah payı verilmesi seçeneği de gündeme geldi.

Söz konusu artışın hayata geçirilmesi durumunda en düşük emekli aylığında farklı zam senaryoları ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olduğu varsayımıyla, ocak ayında yüzde 10 zam yapılması durumunda aylık 25 bin 907 TL'ye yükselecek.

Refah payı eklenmesi halinde maaşın ulaşabileceği seviyeler ise şöyle hesaplanıyor:

- Yüzde 5 refah payı: 27 bin 202 TL

- Yüzde 10 refah payı: 28 bin 497 TL

- Yüzde 15 refah payı: 29 bin 793 TL

- Yüzde 20 refah payı: 31 bin 88 TL

Bu rakamlar, gündemdeki zam senaryolarına göre yapılan hesaplamaları yansıtıyor.

Nihai artış oranı ve uygulanacak düzenleme henüz kesinleşmedi.

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK İÇİN YENİ FORMÜL

Emeklilere yönelik çalışmalarda kök maaş ile taban aylık arasındaki farkların azaltılması da gündeme gelebilir.

Bu kapsamda, emeklilerin prim günleri ve prim ödemeleri arasındaki farklılıkları dikkate alan kademeli seyyanen artış seçeneği değerlendirilebilir.

Kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıkları, Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığı seviyesine tamamlanıyor.

Ancak taban aylığın biraz üzerinde maaş alan emekliler bu destekten yararlanamıyor.

Kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılmasıyla söz konusu farkın azaltılması hedeflenebilir.

Ayrıca en düşük emekli aylığının her altı ayda bir yeniden belirlenmesi ihtiyacını ortadan kaldıracak bir sistem de seçenekler arasında yer alabilir.

EMEKLİLERE EK GELİR DESTEĞİ DE GÜNDEMDE

Emeklilere yönelik olası düzenlemelerin yalnızca maaş artışıyla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor.

Gelirleri artırmaya yönelik adımların yanı sıra sosyal desteklerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Daha önce gündeme gelen vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin alınması seçenekler arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra emeklilere enerji ve gıda desteği verilmesi, kira ve konut yardımı sağlanması ile çocuk desteği gibi uygulamalar da değerlendirilebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik düzenlemelerin kapsamı, uygulanma takvimi ve zam oranlarına ilişkin nihai kararın ise yapılacak çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.