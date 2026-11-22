Milyonlarca emeklinin sonucunu beklediği refah payı çalışması, Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Toplantıda emekli maaşlarına ek artış yapılması ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik seçenekler değerlendirilecek.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin kapsamı henüz kesinleşmedi. Kabine toplantısında, emeklilere yönelik çalışmalarda gelinen son aşamanın ele alınması bekleniyor.

DÜZENLEMENİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilere yönelik düzenlemenin yeni yıla girilmeden hayata geçirileceğini ifade etmişti. Çalışmaların, bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öngörülüyor.

Refah payının oranı, düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ve en düşük emekli aylığında yapılması muhtemel artışın miktarı konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

FON SORUŞTURMASINDAKİ GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ele alınacak konulardan biri de fon soruşturması olacak. Soruşturmanın hem adli hem de idari yönüyle ilgili son gelişmeler kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Toplantının önemli gündem başlıkları arasında Terörsüz Türkiye süreci de yer alacak. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmeler ile güvenlik birimlerinin hazırladığı istihbarat raporları görüşülecek.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'de ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgedeki son gelişmeler de ele alınacak. Ankara'nın diplomatik çözüm yönündeki beklentisi ile Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenli şekilde sürdürülmesine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları, Arap Yarımadası'ndaki son gelişmeler ve Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçları da Kabine'nin gündeminde bulunacak.