Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılki süreci 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması etrafında kurguladı.

KADEMELİ UYGULAMA VE UYUM EĞİTİMLERİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları kademeli olarak hayata geçiriliyor. Ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1-2-3, ortaokul 5-6-7, ortaöğretim hazırlık ve 9-10-11. sınıflarda yeni programlar uygulanacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi.

GAZZE'YE DUYARLILIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İlk hafta, Gazze'deki yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler; 'Çocuklar Oyun Oynamalıdır', 'Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir', 'Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır' ve 'Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır' temaları çerçevesinde, velilerin katılımıyla il merkezlerinde 18 Eylül'e kadar sürdürülecek.

MATERYAL VE DERS KİTAPLARI HAZIR

Bu yıl toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazırlandı. Kitap dağıtımı şu şekilde: Okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 farklı ders kitabı. Ayrıca, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine 'Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri', diğer kademelere 'Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu' ve 'Türk Dünyası Kültür Atlası' materyalleri ilk kez hazırlandı.

GÜVENLİK VE DİJİTAL BAĞIMLILIK

Okul giriş-çıkışları kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak. Veli görüşmeleri yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanacak; randevusuz ziyaretlere izin verilmeyecek. Öğrencilerin dijital bağımlılıkla mücadele edilmesi ve sınıf içi cep telefonu yasağı uygulamaya devam edilecek.

TAKVİM VE TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 8 Şubat Pazartesi'nde başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8 Mart Pazartesi'nde başlayıp 12 Mart Cuma'da bitecek. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.