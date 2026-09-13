ABD vatandaşı Jason Lee Beckwith, İspanya’nın Zamora eyaletinde bulunan terk edilmiş Salto de Castro köyünü 310 bin euro (yaklaşık 17 milyon 465 bin lira) bedelle satın aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Beckwith, bölgeyi bir turizm ve konut kompleksine dönüştürmeyi hedefliyor.

Salto de Castro, 1946 yılında enerji şirketi Iberdrola tarafından bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan personel ve aileleri için inşa edilmişti. 1989 yılında son bölge sakinlerinin ayrılması ve Sivil Muhafız karakolunun kapanmasının ardından yerleşim yeri tamamen boşaldı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Mülkiyet geçmişinde birkaç kez el değiştiren ve restorasyon girişimleri yarım kalan köy için hazırlanan yeni proje, İspanya Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylandı.

Planlanan dönüşüm kapsamında şu adımların atılması öngörülüyor: Köydeki 44 ev, bir okul, bir bar, eski kışla binaları ve tarihi kilise restore edilecek.

Çalışmaların ilk etabında otel odalarını barındıran ana bina, restoran, resepsiyon, yüzme havuzu ve sosyal dinlenme alanları inşa edilecek. Tarihi kilise binasının özel organizasyonlar için etkinlik alanına dönüştürülmesi planlanıyor.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Yeniden canlandırma projesinin toplam maliyetinin 6 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Proje sahibi Beckwith, finansman için uluslararası yatırımcıların yanı sıra İspanyol hükümeti ve Avrupa Birliği sübvansiyonlarına başvurmayı planlıyor.

Projeye yönelik değerlendirmeler ise farklılık gösteriyor. Komşu Fonfría belediyesi ve eski köy sakinleri projeyi desteklerken, çevre örgütleri inşaat çalışmalarının UNESCO korumasındaki ve Natura 2000 ağına dahil Arribes del Duero Doğa Parkı üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin endişelerini dile getiriyor.