Astrologlar Aleksandra Tsvetkova ve Vasilisa Volodina, 17 Nisan'da gerçekleşecek Yeni Ay'ın, bireylerin hayatında uzun süredir beklenen köklü değişimleri tetikleyeceğini öngörüyor. Koç burcunun öncü ve cesur enerjisiyle birleşen bu gökyüzü olayı, "hayal kurma dönemini bitirip eylem dönemini başlatma" sinyali veriyor.

Bu Yeni Ay, diğerlerinden farklı olarak gezegenlerin nadir görülen uyumlu bir kavuşumuyla destekleniyor.

Astrolog Volodina, niyetlerin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, atılacak en küçük somut adımın bile devasa bir olaylar zincirini başlatabileceğini vurguluyor.

Yeni Ay akşamı, en değerli üç dileğin yazılması ve bu dileklerin gerçekleşmiş hissinin zihinde canlandırılması için "mükemmel bir zaman" olarak tanımlanıyor.

Burçlara Göre Yol Haritası: Kim, Ne Beklemeli?

Koç: Hayatınızın yeni evresi başlıyor. Size neşe getirmeyen her şeyi geride bırakın.

Boğa: İç sesinizi dinleyin. Mali başarınız, içsel dengenize bağlı olacak. |

İkizler: Yeni ortaklıklar ve anlamlı ilişkiler kapıda. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Yengeç: İş veya seyahat tekliflerine "evet" demek, yepyeni bir gerçeklik yaratabilir.

Aslan: Eğitim veya kariyer değişikliği için ideal zaman. Yeni kültürlere açılın.

Başak: Eski mali ve duygusal yüklerden kurtulun. Kendine yatırım yapma dönemi.

Terazi: Çatışmaları çözmek veya özel biriyle tanışmak için en uygun atmosfer. |

Akrep: Sert kısıtlamalar yerine bedeninize nazik davranın. Basit alışkanlıklar büyük değişim getirir.

Yay: Kendinizi sanatsal yollarla ifade edin ve hafifleyin. |

Oğlak: Yaşam alanınızı yenileyin. Aile desteği ve ay sonunda gelecek müjdeli haberler yolda.

Kova: Her türlü iletişim kazançlı bir teklife dönüşebilir. İşaretlere dikkat edin.

Balık: Yeteneklerinizi küçümsemeyi bırakın. Yeni gelir kaynakları keşfedeceksiniz.

Maskeler Düşecek. Volodina’dan Sert Uyarı

Vasilisa Volodina, Yeni Ay ile birlikte "ayartmaların" da artacağı konusunda uyarıyor. Özellikle üç burç için (Koç, Terazi ve Oğlak etkisindeki gruplar) gerçek yüzlerin ortaya çıkacağı, sahte maskelerin düşeceği bir döneme giriliyor.

17 Nisan, sadece dilek dilemek için değil, hayatın direksiyonuna geçmek için bir fırsat sunuyor. Astrologların ortak görüşü; şüpheyi bir kenara bırakıp, Evren'in sunduğu bu "parlak başlangıç" itişini kullanmak yönünde.