İngiliz teknoloji girişimcisi ve yazılım şirketi Sensay'in kurucusu Dan Thomson tarafından satın alınan 3,6 kilometre uzunluğundaki adada kurulan bu deneysel yönetim modeli, küresel düzeyde yoğun ilgi gördü. İngiliz Daily Mail gazetesinin yayımladığı verilere göre, dünyanın farklı ülkelerinden 12 binden fazla kişi projeye katılım göstererek adadan "e-ikamet" (dijital ikamet) statüsü talebinde bulundu. Tarihsel liderlerin felsefeleriyle eğitilen yapay zekâ konseyi, mikro ulusun anayasasını, yasalarını ve idari kararlarını oylama yetkisine sahip olacak.

TARİHİ LİDERLERİN YAPAY ZEKÂ KOPYALARI BAKAN OLDU

"Sensei" adı verilen mikro ulusun alışılagelmiş siyasi yapılar yerine kurulan 17 üyeli yapay zekâ konseyinde; Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Leonardo da Vinci, Marcus Aurelius ve Sun Tzu gibi tarihe yön vermiş isimlerin dijital versiyonları yer alıyor. Konsey üyesi robotların her biri, temsil ettikleri tarihi şahsiyetlerin gerçek hayatta kaleme aldığı metinler, yaptıkları konuşmalar ve savundukları felsefi doktrinler yüklenerek özel olarak eğitildi.

Robot konsey tarafından alınan kararlar ve oylanan yasa tasarıları, ilk aşamada adadaki insanlar tarafından manuel olarak yürürlüğe koyuluyor. Geliştirme takvimine göre projenin bir sonraki fazında, yapay zekâ bakanlarının insan müdahalesine ihtiyaç duymadan doğrudan bağımsız banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına bağlanarak bütçe yönetimini de tamamen devralması planlanıyor.

YAPAY ZEKÂ KARARLARINA KARŞI İNSAN VETOSU

Sistemin yaratıcısı Dan Thomson, yapay zekânın otonom olarak silah edinmesi veya komşu adalara yönelik saldırgan kararlar alması gibi ekstrem risk senaryolarının teorik olarak mevcut olduğunu ancak bunun pratikte son derece düşük bir ihtimal barındırdığını ifade etti. Projede bir güvenlik ağı oluşturmak amacıyla, robotların potansiyel olarak zararlı veya tehlikeli kararlarını tamamen bloke etme yetkisine sahip, adada seçilmiş dokuz gerçek insandan oluşan bir "İnsan Yetkilendirme Meclisi" kuruldu.

Uluslararası hukukta henüz resmi bir tanınırlığı bulunmayan adada şu an için kalıcı olarak sadece bir bahçıvan yaşıyor. Altyapı planlaması kapsamında adaya 30 adet akıllı villa inşa edilmesi, bölgenin bir turizm merkezine dönüştürülmesi ve ekonominin "Bilgelik Kredileri" ile "SNSY Token" adlı iki farklı yerel kripto para birimine dayandırılması hedefleniyor. 2026 yılı içerisinde yenilenebilir mikro enerji şebekeleri ve araştırma laboratuvarlarının kurulacağı adada, %100 yenilenebilir enerjiye dayalı dijital ikamet programının 2027 yılında resmiyet kazanması öngörülüyor.