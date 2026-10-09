Karabük'ün Yenice ilçesinde, dün dersler devam ederken okuldan ayrılan ve sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan D. (13), 17 saat sonra sağlıklı olarak bulundu.

Olay, dün Yortan beldesinde meydana geldi. Yortan Ortaokulu’nda eğitim gören Rıdvan D.'nin, saat 14.00 sıralarında, dersler devam ettiği sırada okuldan ayrıldığı öne sürüldü. Evine dönmeyen Rıdvan D.'den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Sipahiler Mahallesi istikametine gittiği belirlenen Rıdvan D. için jandarma, AFAD, UMKE, Karabük İHH Arama Kurtarma ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekipleri, ormanda dron destekli arama çalışması başlattı. Aramalar, gece boyu devam etti.

Sabah saat 07.00 sıralarında, bir otomobil sürücüsünün, Nodullar köyü yakınlarında yol kenarında yürüyen çocuğu görünce durup aracına aldığı ve durumu ekiplere bildirdiği belirtildi. Bölgeye sevk edilen ekipler çocuğu teslim aldı. Geceyi Nodullar köyünde bir depoda geçirdiği belirlenen Rıdvan D., sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.