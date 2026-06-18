Güney Afrika’nın Atlantik kıyısında yer alan Namib Çölü’nde, madencilik çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan 16. yüzyıla ait Portekiz ticaret gemisi Bom Jesus, Afrika kıtasının en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2008 yılında gün yüzüne çıkarılan batıktan elde edilen tarihi eserler, Namibia’daki Jasper House Müzesi’nde açılan kalıcı sergiyle halka sunulmaya başlandı.

ELMAS MADENCİLİĞİ ESNASINDA BULUNDU

Batık, 2008 yılında Namibya kıyılarında yürütülen elmas madenciliği faaliyetleri esnasında, 200 metrelik bir deniz şeridinin tahliye edilmesiyle ortaya çıktı. Literatüre "Oranjemund Batığı" olarak geçen geminin, Portekiz kraliyetinin görevlendirmesiyle 7 Mart 1533 tarihinde Lizbon’dan Hindistan’a gitmek üzere yola çıkan ve aynı yıl içerisinde batan Bom Jesus adlı "karak" tipi okyanus gemisi olduğu belirlendi.

17 TON BAKIR VE TONLARCA ALTIN SİKKE BULUNDU

Arkeolojik kazılar sonucunda, çöl kumları altında kalan gemi enkazından yüklü miktarda ticari kargo ve değerli eşya çıkarıldı. Batıktan elde edilen temel bulgular şunlar:

Yaklaşık 17 ton ağırlığında 1.845 adet bakır külçe ve 2.000’den fazla altın sikke.

DNA analizleri sonucu Batı Afrika kökenli olduğu tespit edilen 105 adet fil fildişi.

Döneme ait gemi yapım malzemeleri, ahşap gövde ve halat kalıntıları.

MÜRETTEBATA DAİR İSZ BULUNAMADI

Araştırmacılar, Hindistan’dan baharat ve egzotik malzemeler getirmek üzere sefere çıkan geminin, Namibya açıklarında şiddetli bir fırtınaya yakalanarak kıyıya sürüklendiğini ve battığını kaydetti. Yaklaşık 200 kişilik bir mürettebat taşıma kapasitesi bulunan geminin enkaz alanında veya çevresinde insana ait herhangi bir kalıntıya ya da kemik izine rastlanmadı.

Keşfin ardından Portekiz devleti, batık ve içerisindeki hazineler üzerindeki haklarından feragat ederek mülkiyeti Namibya’ya devretti.