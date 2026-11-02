Şubat ayının sonunda başlayan İran savaşı, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla ortaya çıkan gıda ve petrol krizi, El Nino ve Süper El Nino'nun dünyanın farklı bölgelerinde yol açtığı sel felaketleri ve can kayıpları küresel endişeleri artırdı.

FRANSA'DAKİ SİBER SALDIRI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Endişeleri artıran son gelişme ise Fransa'da yaşandı.

Yaklaşık 40 marketin derin dondurucu sistemlerine yönelik siber saldırı nedeniyle tonlarca gıda ürünü çöpe gitti.

Dünyaca ünlü Newsweek dergisinin bu olayı haftalık sayısında kapak konusu yapması, uluslararası basında da geniş yankı buldu.

Konuyla ilgili haberlerde dikkat çeken başlıklar kullanıldı. “Kıyamet uyarısı mı?”, “Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor?”, “Yiyecek, içecek ve ilaç stoğu çağrısının nedeni ne?” ve “Bu ülkeler bizim bilmediğimiz ne biliyor?” ifadeleriyle olası tehlikelere dikkat çekildi.

ÜLKELERİN ACİL DURUM HAZIRLIKLARI

İngiliz Guardian gazetesi, farklı ülkelerin vatandaşlarına yaptığı hazırlık çağrılarını ve önerdiği acil durum stoklarını sıraladı.

Birleşik Krallık üç günlük su ve gıda stoğu isterken, Almanya 10 günlük konserve gıda tavsiyesinde bulundu.

Fransa acil durum çantası hazırlanmasını, ABD ise kişi başına 3,8 litre su bulundurulmasını önerdi.

ÜLKELERİN STOK LİSTELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Norveç uyku tulumu ve mum bulundurulmasını isterken, Danimarka üç günlük örnek beslenme planı yayımladı.

Hindistan ise su arıtma tabletleri, ilk yardım kitabı ve pilli el fenerinin yer aldığı acil durum çantası hazırlanmasını tavsiye etti.

Hollanda da gıda, su ve ilacın yanı sıra nakit para bulundurulması çağrısında bulundu.

The Economic Times'ın yayımladığı listede ise powerbank, pilli radyo, ateşölçer, sabun, ıslak mendil, diş fırçası, kitap ve iskambil kartlarının yanı sıra kedi ve köpek mamaları da yer aldı.

AVRUPA KOMİSYONU ÖNERMİŞTİ...

Avrupa Komisyonu, Mart 2025'te açıkladığı Hazırlık Birliği Stratejisi kapsamında vatandaşların en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeleri hazır bulundurmasını önerdi.

Strateji, doğal afetlerden endüstriyel kazalara, siber saldırılardan jeopolitik krizlere kadar farklı senaryoları kapsıyor.