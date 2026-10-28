Avrupa Birliği'nin 72 saatlik hazırlık tavsiyesinin ardından Birleşik Krallık'ta başlatılan yeni kampanya ve Japonya'da gündeme gelen stok hazırlığı çağrısı, konuyu yeniden uluslararası gündeme taşıdı. Ülkelerin önerdiği süreler 3 günden 1 haftaya, bazı rehberlerde ise 10 güne kadar uzanıyor.

STOK ÇAĞRISI YAPAN ÜLKELERİN SAYISI ÇOĞALDI

Acil durum stokları, artık yalnızca savaş ihtimaline karşı alınan bir önlem olarak değerlendirilmiyor. Şiddetli hava olayları, sel, orman yangınları, elektrik ve su kesintileri, siber saldırılar ve iletişim altyapısındaki aksaklıklar da ülkelerin hazırlık planlarında yer alıyor.

AVRUPA KOMİSYONU ÖNERMİŞTİ

Avrupa Komisyonu, Mart 2025'te açıkladığı Hazırlık Birliği Stratejisi kapsamında vatandaşların en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeleri hazır bulundurmasını önerdi. Strateji, doğal afetlerden endüstriyel kazalara, siber saldırılardan jeopolitik krizlere kadar farklı senaryoları kapsıyor.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN '72 SAAT' UYARISI

Birleşik Krallık ise 23 Ekim 2026'da başlattığı “Be Ready” kampanyasıyla hanelere en az 3 günlük yiyecek ve su bulundurma çağrısını yeniden gündeme getirdi. İngiliz hükümeti, aşırı hava olayları ve siber güvenlik sorunlarının yanı sıra temel hizmetlerin kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırlıklı olunmasını istiyor. Yetkililer, bunun panik alışverişi değil, günlük hayatın aksaması durumunda temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önlem olduğunu vurguluyor.

JAPONYA'DAN 3 GÜNLÜK, MÜMKÜNSE 1 HAFTALIK STOK TAVSİYESİ

Japonya'da hükümetin, 2 Kasım'da faaliyete geçmesi planlanan yeni Afet Yönetim Ajansı öncesinde ülke genelinde hazırlık çağrısını güçlendirmesi bekleniyor. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono'nun gündeme getirdiği çağrıda, hanelerin en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık yiyecek, içme suyu ve hijyen malzemesi bulundurması öne çıkıyor.

Deprem, tsunami, tayfun ve volkanik faaliyetler gibi risklerle karşı karşıya olan ülkede amaç, büyük bir afet sonrasında su ve lojistik hizmetlerinin aksaması ya da yardım ekiplerinin bölgeye ulaşmasının gecikmesi halinde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi.

ÜLKELERİN STOK SÜRELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Acil durum hazırlıklarına ilişkin ulusal rehberler, ülkeden ülkeye farklı süreler ve kapsamlar içeriyor. Paylaşılan listede öne çıkan süreler şöyle sıralanıyor:

3 gün veya 72 saat: Japonya, Birleşik Krallık, Belçika, Fransa, Hollanda, Polonya ve Danimarka.

72 saatlik hazırlık rehberi: Finlandiya, Letonya ve Litvanya.

1 hafta: İsveç, Norveç, Estonya, İsviçre ve Tayvan.

3 ila 10 gün: Almanya için belirtilen hazırlık aralığı.

Sabit süre belirtilmeyen çağrı: İrlanda, vatandaşlara acil durumlara hazırlıklı olma mesajı veriyor.

72 saat: Avrupa Birliği, üye ülkelerde temel ihtiyaçları karşılayacak asgari hazırlık düzeyinin oluşturulmasını hedefliyor.

EVDE HANGİ ÜRÜNLERİN STOKLANMASI İSTENİYOR?

Hazırlık çağrılarında ilk sırada içme suyu ve uzun süre saklanabilen gıdalar yer alıyor. Konserve ürünler, kuru gıdalar, bisküvi ve pişirme gerektirmeden tüketilebilen yiyecekler, kesintiler sırasında kullanılabilecek temel seçenekler arasında gösteriliyor.

Bunun yanında düzenli kullanılan ilaçlar, ilk yardım malzemeleri, el feneri, yedek pil, taşınabilir şarj cihazı, pille çalışan radyo ve nakit para da önerilen malzemeler arasında bulunuyor. Su kesintisi ihtimaline karşı hijyen ürünleri ve portatif tuvalet gibi ihtiyaçlar da özellikle Japonya'nın hazırlık çağrısında öne çıkıyor.

Stok planlamasında yalnızca ürünlerin bulunması değil, evde yaşayan kişi sayısının ve ihtiyaçların da hesaba katılması gerekiyor. Bebekler, yaşlılar ve düzenli ilaç kullanması gereken kişiler için gerekli malzemelerin ayrıca değerlendirilmesi önem taşıyor.

AMAÇ PANİK ALIŞVERİŞİ DEĞİL, TEDARİK KESİNTİLERİNE HAZIRLIK

Ülkelerin hazırlık çağrıları sosyal medyada olası savaş senaryoları ve büyük çaplı kriz iddialarıyla birlikte gündeme gelse de açıklanan tavsiyeler tek başına yakın zamanda savaş çıkacağına veya küresel ölçekte bir felaket yaşanacağına işaret etmiyor.

Yetkililerin üzerinde durduğu temel konu, afet ya da altyapı kesintisi sırasında marketlere ulaşımın zorlaşması, teslimatların aksaması ve kamu hizmetlerinin geçici olarak durması halinde hanelerin bir süre kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi.