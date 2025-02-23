İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 116 milletvekilinin imzasını alarak Cumhurbaşkanı aday adayı oldu. İmza vermeyen isimler kimi yurt dışında olduğu için kimisi de zamanlamanın yanlış olduğunu belirtti.
İmza vermeyenler CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerden oluşuyor:
1-Oğuz Kaan Salıcı 2- Faik öztrak 3- Orhan Sarıbal 4- Ali Öztunç 5- Sevda Erdan Kılıç 6- Ali Karaoba 7- Rahmi Aşkın Türeli 8- Enis Berberoğlu 9- Mahir Polat 10- Tuncay Özkan 11 - Gamze Akkuş İlgezdi 12- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 13- Barış Bektaş 14- İlhan Kesici 15- Hüseyin Yıldız 16- Hasan Öztürkmen 17- Hasan Ufuk Çakır.