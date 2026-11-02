Ceyda Düvenci ile 2023 yılında yollarını ayıran 49 yaşındaki Bülent Şakrak, 32 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.
Neden Esra? programına konuk olan oyuncu, Esra Dermancıoğlu'nun evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
“EVLENMEK İSTİYORUZ”
Özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile evlenmek istediklerini söyledi. Esra Dermancıoğlu'nun “Evlenmek istiyor musun?” sorusunu yanıtlayan oyuncu, “Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi” dedi.
“DİNGİNİM, MUTLUYUM”
Sevgilisiyle ilişkilerinin iki yılı geride bıraktığını belirten Şakrak, huzurun kendisi için önemini vurguladı. Oyuncu, “Şimdi 2 yıla geldik. Dinginim, mutluyum, huzurum çok önemli” ifadelerini kullandı.
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Şakrak'ın açıklamaları, çiftin evlilik hazırlığında olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak oyuncu, nikâh tarihi ya da düğün planına ilişkin bir ayrıntı paylaşmadı.
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