Muğla’nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet K.’nin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili tutuklanan Portekiz uyruklu özel yat kaptanı Joao Grant Franco’nun (36), ABD’de yayınlanan popüler reality şov programı "Below Deck"in tanınan isimlerinden biri olduğu belirlendi.

İŞLETMEDEKİ TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTMİŞTİ

Olay, 7 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Bodrum Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları belirtilen Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ve kardeşi Carlos Campbell Franco (34), henüz bilinmeyen bir sebeple işletme içerisinde küfretmeye başladı.

Duruma müdahale eden işletmeciler Muhammet K. (17) ve E.K. (28) ile iki kardeş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Toplam 4 kişinin yaralandığı arbedede başını sert zemine çarparak ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammet K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 SEZON BOYUNCA DÜNYACA ÜNLÜ PROGRAMDA YER ALMIŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Joao Grant Franco’nun, 1 Temmuz 2013 tarihinde yayın hayatına başlayan ABD yapımı "Below Deck" adlı reality şov programında 4 sezon boyunca boy gösterdiği tespit edildi. Franco’nun söz konusu yapımda kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan pozisyonlarında görev aldığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: "DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını söyleyen Joao Grant Franco, emniyette verdiği ifadede suçsuz olduğunu iddia ederek asıl saldırıya uğrayan tarafın kendileri olduğunu öne sürdü.

Kardeşi Carlos Campbell Franco da savunmasında kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini ileri sürdü. Ağabeyinin hayatını kaybeden Muhammet K.’ye kesinlikle vurmadığını iddia eden Carlos Franco, gencin arbede sırasında dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini savundu.