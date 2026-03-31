Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası'nda sabah saat 05.30 sularında Özcan Alasırt, akrabası Can Alasırt ve 17 yaşındaki arkadaşları Kadir A. ile birlikte yayla evinde bir araya geldi. Burada alkol aldıkları belirtilen üç genç arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan Alasırt, otomobilde bulunan av tüfeğini alarak akrabası Can Alasırt'a ateş etti.
Silahı ateşledikten hemen sonra namluyu kendine çeviren Özcan Alasırt, göğsünden kendini vurarak yaşamına son verdi. Kavgayı ayırmak için çabalayan ancak başarılı olamayan Kadir A., durumu hızla jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yayla evine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Özcan ve Can Alasırt'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
İÇKİ İÇERKEN TARTIŞMAYA BAŞLAMIŞLAR
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Kadir A.'nın ilk beyanında, iki gencin içki içerken kavga etmeye başladığını ve ardından Özcan'ın tüfekle Can'ı vurup intihar ettiğini anlattığı öğrenildi. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, jandarma ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.