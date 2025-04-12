İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tartıştığı 17 yaşındaki kız arkadaşı Melisa Nur G.'yi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki Hasan E., 49 yaşındaki anne Sevda G.'nin de kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Melisa G., hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Hasan E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında oturdukları daireye geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu. Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.