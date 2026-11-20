Adıyaman’da elinde oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki O.U., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde bulunduğu sırada eline aldığı tabancayla oynayan 17 yaşındaki O.U., silahın bir anda kazara ateş almasıyla başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Durumu fark eden yakınlarının büyük panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan O.U., acil serviste tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesi süren 17 yaşındaki gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis ekipleri iş yerinde inceleme yaparak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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