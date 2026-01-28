Fenerbahçe, geleceğe yönelik kadro planlaması kapsamında iki genç yeteneği daha renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor’un altyapısında forma giyen iki oyuncunun transferi için anlaşmaya vardı.

ANTALYASPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Hasan Yakub İlçin ile yine 2009 doğumlu sol kanat Ali Demirbilek’in transferi konusunda Antalyaspor ile el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

GELECEĞİN KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, altyapıdan yetişen ve potansiyeli yüksek oyuncuları erken yaşta kadroya katmayı hedeflediği ifade ediliyor. Hasan Yakub İlçin ve Ali Demirbilek’in, Fenerbahçe altyapısında gelişimlerini sürdürmesi ve ilerleyen yıllarda A takıma kazandırılması planlanıyor.