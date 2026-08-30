Florida'da görev yapan bir lise öğretmeni, 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Port Charlotte Lisesi'nde çalışan 37 yaşındaki Heather Mashburn-Smith, kampüs içerisinde 17 yaşındaki bir öğrenciyle iki kez cinsel ilişkiye girdi. Florida'da rıza yaşının 18 olduğu ön görülmesi, olayın hemen adli soruşturma aşamasına geçmesini sağladı. "ZANLIYI KORUMAKLA YÜMLÜ OLDUĞUNU SAVUNMASIZ BİREYİ İSTİSMAR ETTİ" Charlotte County Şerif Ofisi, Mashburn-Smith'i 29 Nısan'da tutukladı. Öğretmen, Miranda hakları hatırlatıldıktan sonra polise verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Şerif Bill Prummell, zanlının korumakla yükümlü olduğu savunmasız bir öğrenciyi istismar ettiğini belirterek duruma sert tepki gösterdi. Öğretmenlik unvanının suçun derecesini birinci derece ağır suça yükselttiği vurgulandı. Mashburn-Smith, yargılama sürecinde cezaevinde 118 gün geçirdi. Mahkemeye çıkarılan eski öğretmen, reşit olmayan biriyle yasa dışı faaliyette bulunma suçunu resmen kabul etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Mashburn-Smith'e 7 yıl hapis ve 15 yıl denetimli serbestlik cezası verdi. Cezaevinde kaldığı 118 günlük süre, verilen cezaştan düşüldü. Charlotte County Şerif Ofisi, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Okul Bölgesi yetkilileri, basının nihai karara ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.