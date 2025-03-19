Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, İspanyolların ünlü AS gazetesine kariyer hedeflerinden, şampiyonluk yarışından ve kişisel hayatından bahsetti. Genç yaşına rağmen büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Yamal, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nın kendisi için en büyük hayaller olduğunu dile getirdi.

"OYUNUMU GELİŞTİRİYORUM, DAHA ÇOK RİSK ALIYORUM"

Genç yaşına rağmen hızla gelişen oyun yapısıyla dikkat çeken Yamal, saha içindeki değişimini şöyle özetledi:

"Evet, oyunum gelişti. İlk başlarda daha basit oynuyordum çünkü elit seviyede hata yapmaktan çekiniyorsunuz. Ama güven kazandıkça daha fazla risk alıyor, daha yaratıcı oluyorsunuz. Daha çok şey öğrenmem gerektiğini biliyorum."

"İSTATİSTİKLERİ UMURSAMIYORUM"

Performansıyla birçok istatistikte üst sıralarda yer alan Yamal, bireysel verileri çok da önemsemediğini belirtti:

"İstatistikleri sevmiyorum. Bazen rakibinizi 10 kez geçersiniz, pas verirsiniz ama sonuç çıkmaz. Ben maçın tamamını izleyerek analiz yapmayı tercih ediyorum. Futbol sadece rakamlarla ölçülemez."

"FRANSA'YA ATTIĞIM GOL DÖNÜM NOKTASIYDI"

Attığı gollerin önemine değinen genç yıldız, özellikle Fransa’ya karşı attığı golün kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

"Fransa’ya attığım gol benim için dönüm noktasıydı. O ana kadar sadece katkı sağlamaya odaklanıyordum ama o golden sonra takımım için daha fazlasını yapabileceğimi fark ettim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HER ZAMAN BENİM İÇİN ÖZELDİ"

Şampiyonlar Ligi’nin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Yamal, küçük yaşlardan itibaren bu turnuvayı izleyerek büyüdüğünü söyledi:

"Şampiyonlar Ligi benim için her zaman özeldi. Küçükken antrenmandan gelip ailemle televizyon karşısında bu maçları izlerdim. Şimdi sahada olmak inanılmaz bir duygu."

"BARÇA-MADRID REKABETİ LİGİN KADERİNİ BELİRLEYECEK"

La Liga'daki şampiyonluk mücadelesine değinen Yamal, Barcelona ve Real Madrid arasındaki çekişmenin belirleyici olacağını vurguladı:

"Bu sezon şampiyonluğu en az hata yapan takım kazanacak. Madrid de biz de çok az puan kaybediyoruz. Montjuïc’te oynayacağımız El Clásico kritik olacak."

Ayrıca sürpriz puan kayıplarının da büyük rol oynayabileceğini ekledi:

"Bazen şampiyonluk hiç beklemediğiniz bir maçta kaybedilir. Biz bunu Betis ve Leganés karşısında yaşadık. Şimdi Mart ayındayız ve puanlar eşit. Clásico, kaderimizi belirleyebilir."

"BARÇA-MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ TARİHE GEÇER"

Bir Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin inanılmaz olacağını belirten Yamal,

"Finalde Barça olduğu sürece rakibin kim olduğu önemli değil ama Madrid olursa unutulmaz olur. Bu, futbol tarihine geçecek bir final olur" dedi.

"TERCİHİM ÜÇLEMELER AMA ŞAMPİYONLAR LİGİ EN ÖZELİ"

Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Copa del Rey arasında bir seçim yapması istendiğinde Yamal,

"Bizim hedefimiz üçleme yapmak ama eğer birini seçmem gerekirse Şampiyonlar Ligi en özeli olur" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

İspanya Milli Takımı ile önemli hedefleri olduğunu söyleyen Yamal, "Nations League’i kazanmak istiyorum çünkü o kupaya henüz sahip değilim. Final Four’da olmak benim için büyük bir motivasyon" dedi.

Yoğun maç temposuna rağmen yorgun hissetmediğini belirten genç yıldız,

"Biz genç oyuncular sadece oynamak ve futbolun keyfini çıkarmak istiyoruz. Bazen bir maçtan sonra 'Keşke üç gün değil de hemen yarın yeni bir maça çıkabilsek' diye düşünüyorum." diyerek futbol tutkusunu vurguladı.

"ŞU AN TEK ODAĞIM SEZON SONUNA KADAR BAŞARILI OLMAK"

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yamal, geleceği hakkında konuşmayı reddetti:

"Şu anda tek düşündüğüm şey sezonu en iyi şekilde bitirmek. Tüm odağım Barcelona’nın başarısı. Yenileme görüşmeleri sezon sonunda konuşulacak."

"BALLON D'OR HAYALİM AMA ÖNCE TAKIM BAŞARISI GELİR"

Golden Boy ödülünü kazanan genç yetenek, Ballon d'Or konusunda ise, "Bunu kazanmak için takım olarak başarıya ulaşmamız gerekiyor. Önceliğim, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya ile Dünya Kupası kazanmak. Eğer bunu yaparsam, Ballon d'Or zaten gelecektir" dedi.

Yapay zekanın Ballon d'Or tahminlerine ise esprili bir yanıt verdi:

"2029’da kazanacağımı söylemiş, umarım daha erken kazanırım. Ama Real Madrid’de kazanacağımı söylemiş, işte orada yanılmış!"

"RAMAZAN BOYUNCA DENGELİ BESLENİYORUM"

Müslüman olan Yamal, Ramazan ayında nasıl bir rutin izlediğini anlattı:

"Sabah saat 4’te güçlü bir kahvaltı yapıyorum. Daha sonra uyuyup takım kahvaltısını atlıyorum. Gün boyunca antrenman yapıp dualarımı ediyorum ve iftar saatini bekliyorum. Elektrolitler, vücudun gün boyunca susuz kalmaması için önemli."

"DİPLOMAMI ALDIM VE ŞİMDİ MUTFAK ÖĞRENİYORUM"

Eğitimine verdiği önemi vurgulayan Yamal, "Geçen yaz hem Euro 2024’ü kazandım hem de diplomamı aldım. Şimdi mutfak eğitimi alıyorum. Annem bu konuda bana çok yardımcı oluyor." dedi.

Pulpo (ahtapot) hakkında yaptığı ilginç yorumu ise esprili bir şekilde açıkladı:

"Hayır hayır, onu pişirmek için istemiyorum! Çocukken babam öğle uykusunda belgeseller açardı ve ahtapotlar çok ilgimi çekerdi."

"EHLİYET SINAVINA HAZIRLANIYORUM"

Temmuz ayında 18 yaşına girecek olan Yamal, şu anda ehliyet sınavına hazırlandığını belirtti: "Teorik sınava hazırlanıyorum ve ilk denemede geçmek istiyorum." dedi.

Araba markası sorulduğunda ise gizemli bir yanıt verdi: "Marka söylemeyeceğim ama rengi... Beyaz olabilir mi dersiniz? Beyaz kesinlikle olmayacak"

GENÇ AMA HIRSLI BİR YILDIZ!

Lamine Yamal, hem saha içindeki hem de saha dışındaki hedefleriyle geleceğin en büyük futbol yıldızlarından biri olacağını şimdiden gösteriyor. Barcelona ve İspanya ile büyük başarılar kazanmayı hedefleyen genç yetenek, sadece bireysel değil, kolektif başarıya da odaklanmış durumda.