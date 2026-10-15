İngiltere'nin resmi müzik listelerini hazırlayan Official Charts verilerine göre, 2005 yılında yayımlanan The Essential Michael Jackson, yılın ilk üç çeyreği sonunda 508 binin üzerinde satışa ulaştı. Albüme yönelik ilginin, nisan ayında vizyona giren Michael adlı biyografi filmiyle yeniden yükseldiği belirtiliyor.

MİCHAEL JACKSON'IN ÜÇ ALBÜMÜ İLK 20'DE

Jackson'ın başarısı yalnızca The Essential Michael Jackson ile sınırlı kalmadı. Sanatçının kült albümlerinden Thriller yılın en başarılı albümleri listesinde 16'ncı, Bad ise 20'nci sırada yer aldı. Böylece Jackson, 2026'nın ilk dokuz ayında ilk 20'de üç albümle temsil edildi.

Zirvedeki derlemenin ardından Olivia Dean'in The Art of Loving albümü ikinci sırada bulunurken, Harry Styles'ın Kiss All The Time. Disco, Occasionally. albümü üçüncü basamakta yer aldı.

OLİVİA RODRİGO'NUN ALBÜMÜ SEKİZ SIRA YÜKSELDİ

Listede dikkat çeken bir diğer isim Olivia Rodrigo oldu. Sanatçının You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love albümü sekiz basamak birden yükselerek beşinci sıraya çıktı ve 305 binin üzerinde liste birimine ulaştı.

Rodrigo'nun önceki albümleri SOUR 26'ncı, GUTS ise 29'uncu sırada yer alarak sanatçının listelerdeki varlığını sürdürdü.

FLEETWOOD MAC VE OASİS DE İLK 10'DA

2026'nın ilk dokuz ayına ait sıralamada Fleetwood Mac, The Weeknd, Ed Sheeran, Noah Kahan ve Alex Warren da ilk 10'da kendilerine yer buldu. Oasis'in Time Flies: 1994–2009 adlı derlemesi ise grubun Oasis Live ’25 turnesinin ardından listeye ilk 10'dan girdi.

Yılın tamamlanmasına bir çeyrek kala Michael Jackson'ın zirvedeki konumu dikkat çekiyor. Ancak son üç aylık performansın sıralamayı değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil.

İngiltere'de 2026'nın şu ana kadarki en çok satan 10 albümü

The Essential – Michael Jackson

The Art of Loving – Olivia Dean

Kiss All The Time. Disco, Occasionally. – Harry Styles

50 Years: Don't Stop – Fleetwood Mac

You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love – Olivia Rodrigo

The Highlight – The Weeknd

+-=÷x (Tour Collection) – Ed Sheeran

The Great Divide – Noah Kahan

You'll Be Alright Kid (Chapter 1) – Alex Warren

Time Flies: 1994–2009 – Oasis