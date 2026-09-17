Avustralyalı Ralph ve Caralyn Mansfield çiftinin 2002 yılında gazete ilanıyla satın aldığı Tazmanya’daki Ram Island, 17 yıl süren inşaat ve düzenleme çalışmalarının ardından satıldı.

2002'DE TERK EDİLMİŞ HALDE SATIN ALINDI

Tazmanya’nın güneydoğusundaki Little Swanport halicinde yer alan 26 hektarlık ada, Mansfield çifti tarafından 2002 yılında satın alındı. Satın alındığı dönemde üzerinde herhangi bir yapı, iskele veya rampa bulunmayan adanın yaklaşık %80’inin yabani çalılarla kaplı olduğu bildirildi. Tarihsel kayıtlara göre adaya, 1939 yılında ayrılan Pyke ailesinden bu yana yaklaşık 80 yıl boyunca kimse yerleşmemişti.

EV TASARIMI 8 YIL SÜRDÜ

İnşaat yüklenicisi olan Ralph Mansfield, adadaki temizlik çalışmalarının ardından bir yerel mühendisle birlikte özel bir çıkarma gemisi tasarladı. İnşaat öncesinde iki gün içerisinde 38 kamyon yüküne denk gelen malzeme adaya taşındı. Doğayla uyumlu bir yapı oluşturmak amacıyla ev tasarımı üzerinde 8 yıl çalışıldı.

YAĞMUR SUYU DEPOLAMA SİSTEMİ KURULDU

2019 yılında tamamlanan konutta, yerli ahşap türleri olan "silvertop ash" ve nadir bulunan "blackheart sassafras" kullanıldı. Yapının enerji ve su ihtiyacını karşılamak üzere 45 kW’lık bataryalı güneş enerjisi sistemi, yedek jeneratör ve 250.000 litre kapasiteli yağmur suyu depolama sistemi kuruldu.

2026 YILINDA SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Dört yılı aşkın süre adada yaşayan Mansfield çifti, Victoria’daki ailelerine yakınlaşmak amacıyla mülkü satışa çıkardı. Tazmanya’daki 11 özel adadan biri olan Ram Island, 2026 yılında ismi açıklanmayan ve bölgeyle güçlü bağları olduğu belirtilen bir alıcıya satıldı. Satış bedeline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.