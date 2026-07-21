Bir döneme damga vuran "Dudaktan Kalbe" dizisinin sevilen oyuncuları Aslı Tandoğan ve Burak Hakkı, yıllar sonra aynı projede bir araya geldi. İki oyuncu, Milli Mücadele'nin simge isimlerinden Kara Fatma'nın yaşamını anlatan "Mahi" filmi için kamera karşısına geçti.

Hakan Kurşun'un yönettiği, Safe Media ve Statü Prodüksiyon imzalı yapımın çekimleri 24 Temmuz'da tamamlanacak.

KARA FATMA'NIN HAYATINI KONU ALIYOR

Araştırmacı yazar İlknur Bektaş'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Mahi" filmi, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla tanınan Kara Fatma'nın hayatını konu alıyor.

ASLI TANDOĞAN CANLANDIRIYOR

Filmin başrollerinde Aslı Tandoğan ve Burak Hakkı yer alıyor. Tandoğan, Kara Fatma karakterine hayat verirken, Hakkı ise Kara Fatma'nın eşi Ahmet Binbaşı rolünü üstleniyor.

Çekimleri Kocaeli İzmit'teki Seka Platosu'nda gerçekleştirilen filmin kadrosunda ayrıca Ahmet Kayakesen, Ali Oğuz Şenol ve Koray Erkök bulunuyor.

Aslı Tandoğan, canlandırdığı karakterle ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle bir karaktere hayat vermek benim için hem büyük bir gurur, hem de tarihe ve kadın kahramanların emanetine duyduğum saygının bir ifadesi" ifadelerini kullandı.

Hakan Kurşun'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Mahi" filminin aralık ayında vizyona girmesi planlanıyor.