Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yasemin Ergene, yeni projesiyle yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, ekranlara dönüş heyecanını anlatırken oyunculuğa verdiği arayla ilgili de konuştu.

Ergene, uzun süre ekranlardan uzak kalmanın kendisi için bir pişmanlık olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

“İÇİMDE VARMIŞ”

Doğan Savaş'ın haberine göre; Yasemin Ergene, oyunculuğa yeniden başlamanın kendisinde uzun süredir var olan bir özlemi ortaya çıkardığını söyledi. ''O duygu kana karışınca unutulması imkansız oluyor. İçimde varmış.''

EKRANLARDAN UZAK KALMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu, “O duygu kana karışınca unutulması imkansız oluyor. İçimde varmış. Ama aileme ayırdığım dönem benim için çok kıymetliydi. O yüzden o zamanları çok güzel geçirdim. O yüzden pişman değilim. Şimdi tekrar başlayınca o özlemi giderdik” ifadelerini kullandı.