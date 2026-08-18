Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine 17 yıl aradan sonra yeni bir diziyle dönmeye hazırlanıyor. Tuzlu Kahve projesiyle yeniden kamera karşısına geçecek olan oyuncunun yalnızca dönüşü değil, diziden alacağı ücret de gündeme geldi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Ergene, her bölüm için 2 milyon TL kazanacak.

BÖLÜM BAŞINA ALACAĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yasemin Ergene’nin yeni projesi Tuzlu Kahve oldu. Oyuncunun dizide yer alacağının konuşulmasının ardından bu kez anlaşmanın maddi boyutu gündeme geldi.

İddiaya göre Ergene, Tuzlu Kahve’den bölüm başına 2 milyon TL ücret alacak. Dizinin ayda dört bölüm yayınlanması halinde oyuncunun aylık kazancı 8 milyon TL’ye ulaşacak.

17 YIL SONRA SETLERE DÖNÜYOR

Yasemin Ergene’nin ekranlara dönüşü, oyuncunun hayranları tarafından da merakla bekleniyor. 17 yılın ardından yeniden bir dizi projesinde yer alacak olan Ergene, böylece oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açmış olacak.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan oyuncunun dönüşünü Tuzlu Kahve ile yapacak olması kadar, projeden alacağı iddia edilen yüksek ücret de magazin gündeminde öne çıktı.

AYLIK KAZANCI 8 MİLYON TL OLACAK

Bölüm başına 2 milyon TL aldığı belirtilen Yasemin Ergene’nin, ayda dört bölüm üzerinden hesaplandığında 8 milyon TL kazanması bekleniyor.

Ergene’nin 17 yıl sonra yapacağı ekran dönüşünün yanı sıra ücret detayının da konuşulması, Tuzlu Kahve dizisine olan ilgiyi artırdı.