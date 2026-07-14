BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 2009’da meydana gelen helikopter kazasında şüpheli biçimde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 17 yıl sonra 25 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor. 12 Haziran 2026’da Kahramanmaraş’tan Ankara’ya devredilen dosya kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan kişilerle ilgili FETÖ bağlatısı ve “Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, tasarlayarak kasten öldürme” suçlaması var.

GPS’İ SÖKEN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de gözaltında. Helikopterin enkazından GPS cihazlarını sökerken görüntülenen ve FETÖ’den hükümlü olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak da şüpheliler arasında. Bu iki şüpheli zaten cezaevinde. Uçum ile Özsıcak’ın 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltındaki İsmail Kaya’nın ise daha önce “Kaza yerini tespit ettik ama amirlerim bilgiyi sakladı” dediği öne sürüldü.

Soruşturmada, olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, helikopter kazasının ardından görevlendirilen askeri kaza kırım ekibi, olay yerinde cihazların sökülmesinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen sivil kırım ekibi personeli ile koordinat tespitinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında inceleme ve değerlendirme yapıldı.

TABANCA VE MERMİLER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 10 ilde 30 adrese düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da operasyonlar yapıldı. İki şüphelinin cezaevinde, iki şüphelinin de yurt dışında olduğu bildirildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 20 tabanca, 2 bin 507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeğinin ele geçirildiğini açıkladı.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Veysel Aşkın Gazete Pencere’ye yaptığı açıklamada olayın aydınlatılmasını “Türkiye’nin bağımsızlık meselesi” olarak gördüğünü söyledi.

Enkaza günler sonra ulaşıldı

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da seçim çalışmaları için Kahramanmaraş’tan Yozgat’a gitmek için helikoptere bindi. Helikopter, kalkıştan kısa süre sonra Dağı bölgesinde düştü. Kazada Yazıcıoğlu ile birlikte parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe de öldü. Enkaza günler sonra ulaşılabilmesi, ihmal ve suikast iddialarını gündeme getirdi. Kazadan sonraki 48 saat boyunca arama kurtarma çalışmalarında yaşanan eksiklikler kamuoyunda büyük tepki çekti. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eleştirilerin odağında yer aldı. Enkaz, resmi ekiplerden önce 17 kişilik sivil gönüllü köylü grubu tarafından bulundu. Kazaya ilişkin Meclis’te kurulan komisyonlarda enkazdan GPS cihazlarının söküldüğü tespit edildi. Yanlış istihbarat ile çalışmaların sabote edildiği vurgulandı.

Gazeteci: Ölmek üzereyim

Helikopter düştükten 2.5 saat sonra sonra İHA muhabiri İsmail Güneş 112 acil servisi aradı. 34 saniyelik kayıtta Güneş, ‘Ölmek üzereyim’ diyordu. 112 acil servis yetkilisi Gazeteci Güneş’ten bilgi almak isterken telefon aniden kapandı. İsmail Güneş bacağı, 4 kaburga kemiği ve alt çenesi kırık olduğu halde enkazın 600 metre aşağısında bulunmuştu. Konuşmaların net olması, çenesinin sonradan kırılmış olması ihtimalini gündeme getirdi.

Eski emniyet amiri ve komutan da gözaltında

Gözaltındakiler ve meslekleri şöyle: Fatih Bengi-Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı, Ebubekir Semih Yüksekkaya-Kara Pilot Yarbay (Emekli), Davut Uçum-Kara Pilot Yüzbaşı (Cezaevi / İhraç), Bekir Çerikçi-Astsubay (Emekli), Suat Kaplan-Astsubay (Emekli), Halil İbrahim Açan-Astsubay (Aktif), Aydın Özsıcak-Astsubay (Cezaevi / İhraç), Ersöz Sağlam-Binbaşı (Emekli), Mehmet Çağlar-Kara Pilot Binbaşı (Emekli), İrfan Yavuz-Kara Pilot Yüzbaşı (İstifa), Recep Ercan-Teknisyen Kıdemli Başçavuş (Emekli), Nedim Bakırhan-Astsubay, Nusret Memiş-Astsubay (İhraç-Kara Kuvvetleri-Astsubay), Cemal Şahin-Astsubay, Ferudun Seren-Sivil Kaza Kırımında Görevli (Aktif Esenboğa Havalimanı Memur), Şihmehmet Sevdim-Sivil Kaza Kırımında Görevli, Kenan Köksal-Sivil Kaza Kırımında Görevli, Kerem Mumcuoğlu-Sivil Kaza Kırımı, Sedat Kılıçarslan-Hava Pilot Albay (Emekli), Tezcan Kaymaz-Hava Pilot Albay (Emekli), Ahmet Turhan-Hava Pilot Yüzbaşı (Emekli), Nihat Biçer-Hava Pilot Albay (Emekli), Dursun Özmen-Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri (İhraç), İsmail Kaya-Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü (İhraç polis), Hikmet Tanıl-Astsubay (Emekli), Melike Sinem Uçum-(Aktif Marmara Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Birimi-İç Denetim), Gülseren Özsıcak, Ali Armağan-Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Kurmay Albay (Emekli), Şerife Armağan.

Takipsizlik için girişimler oldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, soruşturma hakkında, “Adaletin gecikmiş olması, ondan vazgeçilmesini gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz; hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakmayacak şekilde tesis edilmesidir” dedi. Geçmişte soruşturmanın çeşitli aşamalarında dosyanın takipsizlikle sonuçlandırılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Destici, ailelerin ve avukatların mücadelesiyle dosyanın yeniden açıldığını belirtti.